انطلاق امتحانات الميدتيرم للتيرم الثاني بنظام «كوركت» بـ«آداب عين شمس»

بدأت كلية الآداب جامعة عين شمس أعمال امتحانات «الميدتيرم» للفصل الدراسي الثاني بالنظام الإلكتروني الجديد «كوركت» والتى تستمر حتى يوم 19 من الشهر الجارى، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب، وبالتعاون مع إدارة تطوير التعليم بالجامعة برئاسة الدكتور منى عبدالعال الزاهري.

وقالت الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية، إنه تم البدء في تطبيق هذا النظام في التيرم الأول من هذا العام الجامعي بعدما تم التأكد من نجاحه، حيث تم تطبيقه أولا على البرامج المميزة بالكلية، والأقسام ذات الأعداد المنخفضة مثل: قسم الدراما والنقد المسرحي والمكتبات.

تجهيزات معامل كلية الآداب

وأشارت إلى أن الامتحانات تتم في معامل الجامعة بكلية الألسن، بالإضافة إلى معامل كلية الآداب الثلاثة المزودة بـ60 جهاز كمبيوتر وخدمة الإنترنت، مؤكدة أن النظام الجديد يتميز بسهولة الاستخدام بالنسبة للطلاب، كذلك أكد أساتذة المواد على سهولة استخدام واجهة البرنامج الخاصة بوضع الأسئلة والامتحانات.

كما أوضحت عميدة الكلية أنه أدى الامتحانات يوم الاثنين الموافق 10 أبريل حوالي 750 طالبا وطالبة من برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات على فترتين من الساعة 12 ظهرا ولمدة 45 دقيقة، ومن الواحدة ظهرا وحتى الثانية إلا ربع ظهرا، ويتم تطبيق النظام الجديد تدريجيا حتى يتم الانتهاء من تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية وكذلك الطلاب على استخدامه، لافتة إلى أن فريق عمل الوحدة المركزية للقياس والتقويم قام بإعداد وتنفيذ برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية على إنشاء النظام بالتعاون مع شركة كوريكت.

كما يقوم فريق وحدة القياس والتقويم بالكلية بتقديم الدعم الفني لهم خلال الامتحانات تحت إشراف ومتابعة من مركز الاختبارات الإلكترونية التابع لإدارة تطوير التعليم والذي يديره الدكتور مجدي شعبان.

وأضافت أنه تم كذلك نشر فيديوجراف توضيحي للطلاب حول طريقة استخدام البرنامج قبل دخول الامتحان عبر طرق التواصل المختلفة بالطلاب.

ما هو نظام «كوركت»؟

وأوضحت الدكتورة حنان كامل أن نظام «كوركت» هو نظام تقويم ذكي يسمح بإنشاء اختبارات متوازنة تقيس المهارات المستهدفة من المقررات الدراسية، ويتم إرسالها للطلاب من خلال أجهزة الكمبيوتر بمعامل الجامعة، كما يقوم النظام بتصحيح الاختبارات آليًا.

ويمكن من استخراج كافة التقارير اللازمة لقياس درجة الصعوبة والتمييز ومدي عدالة الاختبار بالاضافة إلى قياس جودة الاسئلة بهدف التحسين المستمر ، كل هذا في بضع خطوات وعلى الفور ، حيث يتعرف الطالب على نتيجته فور انتهائه من الإجابة على الأسئلة، كما يمكنه التعرف على الإجابة الصحيحة إذا كانت إجابته خطأ.

وقد تم تدريب أعضاء هيئة التدريس بالكلية على إنشاء الأسئلة وتحميلها على النظام و تصميم الاختبارات باستخدام بنك الأسئلة المنبثق عن النظام، وكذلك تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية لكافة المقررات بكل البرامج تقريبا.

وأوضحت كامل أن النظام الجديد سيمكن أعضاء هيئة التدريس من إعداد أكثر من نموذج للامتحان ، من خلال خلط الأسئلة والاختيارات؛ بهدف الحد من ظاهرة الغش أو توقع الأسئلة.