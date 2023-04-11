محمد رمضان مفاجأة فاطمة مصطفى في «الراديو بيضحك» على 9090 غدا

يحل الفنان محمد رمضان، مساء غد الأربعاء، ضيفًا على الإعلامية فاطمة مصطفى، في ثالث حلقات الموسم الجديد من برنامجها «الراديو بيضحك في رمضان»، على «الراديو 9090»، وذلك في تمام الساعة العاشرة.

محمد رمضان بطل جعفر العمدة

ويتحدث محمد رمضان، خلال اللقاء عن النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه مسلسل جعفر العمدة، الذي يعرض حصريا في الموسم الرمضاني الحالي على قناة dmc، وWATCH IT.

ويكشف «رمضان»، لأول مرة، خلال الحلقة عن الكثير من المفاجآت والتفاصيل وكواليس حصرية عن مسلسله، بالإضافة إلى حديثه عن تعاونه من جديد مع المخرج محمد سامي، وسر تألقهما معا في الدراما الشعبية التي يحبها الجمهور بشدة، وتتميز بالغموض والإثارة والتشويق.

محمد رمضان يقدم مسلسله عبر DMC

«الراديو بيضحك في رمضان» تقديم الإعلامية فاطمة مصطفى، ويذاع الأربعاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 10 مساء طوال أيام شهر رمضان المبارك، ويستعرض البرنامج جوانب جديدة ولأول مرة عن حياة الضيوف المهنية والشخصية.

يذكر أن «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب "سعدى – جوهر" برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.