الأزهري: الشيخ الطرابلسي تعلم في الأزهر وعرف سر الانقطاع للعلم

أكد فضيلة الدكتور أسامة السيد الأزهري، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أنّ العالم اللبناني الشيخ عبدالكريم أفندي عويضة الطرابلسي، طلب من والده الانتقال لمصر للدراسة في الأزهر الشريف ووالده رفض وحاول إثنائه عن ذلك، وذهب لشيخه الشيخ محمود نشابة.

وأوضح الأزهري، خلال حلقة اليوم من برنامج «رجال صدقوا»، المذاع عبر فضائية «dmc»، والذي يقدمه الإعلامي أحمد الدريني، أنّ الشيخ عبدالكريم أفندي عويضة الطرابلسي تردد بعدما أقنعه شيخه الشيخ نشابة بعدم الذهاب للأزهر على أن يعلمه هو العلوم التي يتلقاها الطلاب في الأزهر.

نصحه شيخه بالذهاب للأزهر لإتمام تعليمه الديني

وأوضح الأزهري، أنّ الطرابلسي ذهب إلى شيخه الشيخ محمود الجسر، والذي شجعه للذهاب للأزهر الشريف وأخبره أنه سيجد في الأزهر سر الانقطاع للعلم ونصحه بالذهاب لمصر ليتم تعليمه في الأزهر الشريف، وشد رحاله إلى الأزهر الشريف بعدها.

وأشار الأزهري أن الطرابلسي عين عضو في دائرة الأوقاف الإسلامية وظل فيها 40 سنة وتولى منصب نائب المفتي وحصل على وسام الأرز أرفع الأوسمة في لبنان.