حبس ربة منزل في المنيا بتهمة قتل ابن شقيق زوجها 4 أيام

أمرت النيابة العامة حبس المتهمة بقتل طفل ذبحًا بمنطقة المقابر في المنيا، 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعي التجديد لها في الموعد القانوني المُحدد.

اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق

وأدلت المتهمة بقتل طفل في منطقة المقابر بالمنيا، «زوجة عمه»، أمام النيابة العامة باعترافات تفصيلية حول ارتكابها الواقعة، قائلة إنها استغلت لهو الطفل المجني عليه أمام منزله وقامت باستدراجه إلى مكان العثور عليه وذبحته، وأضافت المتهمة خلال اعترافها أمام النيابة العامة، أنها أقدمت على جريمتها بسبب خلافات بينها وبين والدة الطفل المجني عليه.

العثور على جثة الطفل

وحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من كشف ملابسات العثور على جثة طفل بمنطقة المقابر، وقبضت على مرتكبة الواقعة.

البداية كانت ببلاغ ورد لمركز شرطة المنيا، من قبل إحدى السيدات، تقيم بدائرة المركز، يفيد بالعثور على طفل مُصاب بجرح ذبحي بالرقبة بمنطقة المقابر، وتم نقله لأحد المستشفيات وتوفي في أثناء إسعافه.

وبسؤال والد الطفل المتوفي ووالدته، أضافا باعتياد ابنهما البالغ من العمر عامين و6 أشهر باللهو أمام المنزل، وبإجراء التحريات توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة عم المجني عليه، مقيمة بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمة، وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات اعترفت بارتكابها الواقعة لوجود خلافات سابقة مع والدة المجني عليه، فعقدت العزم على قتل الطفل والتخلص منه انتقامًا من والدته بسبب خلافات بينهما، وتم تحرير المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق.