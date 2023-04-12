مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة وDMC في رمضان 2023

عُرضت اليوم الحلقة الخامسة من مسلسل كشف مستعجل، الذي يُذاع في النصف الثاني من شهر رمضان ضمن المسلسلات القصيرة 15 حلقة، وهو من بطولة مصطفى خاطر ومحمد عبد الرحمن وهنادي مهنا، ضمن المسلسلات الكوميدية، ويريد الجمهور معرفة مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل على قناة الحياة وDMC في رمضان، لمتابعته، إذ تدور أحداثه في إطار تشويقي مليء بالمفارقات والمطاردات التي تحدث عقب ارتكاب عدة جرائم بدافع مرض نفسي.

مواعيد عرض مسلسل كشف مستعجل في رمضان

يعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، في رمضان 2023، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحًا.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة في رمضان 2023، يوميا في تمام 9:30 مساءا، ويعاد الساعة 4.30 صباحًا، و1.30 مساءً.

تردد قنوات DMC لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

يتم عرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر قنوات DMC، الساعة 11.30 مساءً.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

تردد قنوات الحياة لمشاهدة مسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل يوميًا عبر شبكة قنوت الحياة، في تمام الساعة 9.30 مساءً.

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أحداث مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكري.