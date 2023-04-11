جداول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني في 4 محافظات

أعلنت مديريات التربية والتعليم في عدة محافظات جداول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني والتي تبدأ بشهر مايو المقبل بمحافظات المنوفية والشرقية وجنوب سيناء والغربية.

وتستعرض «الوطن» جداول امتحانات الشهادة الإعدادية لطلاب بمحافظات الشرقية والغربية وجنوب سينا والمنوفية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء 2023 الترم الثاني ستبدأ السبت 13 مايو وتنتهي 18 من الشهر ذاته، وجاءت كالتالي:

- السبت 13 مايو: امتحان مادة اللغة العربية ساعتين ونصف، وامتحان الخط العربي الإملاء ساعة ونصف.

- الأحد 14 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية ساعتين، وامتحان التربية الدينية ساعة ونصف.

- الاثنين 15 مايو: عقد امتحان مادة الهندسة ساعتين، وامتحان التربية الفنية خلال ساعتين.

- الثلاثاء 16 مايو: امتحان مادة الجبر والإحصاء ساعتين، ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ساعتين.

- الأربعاء 17 مايو: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية ساعتين.

- الخميس 18 مايو: امتحان مادة العلوم ساعتين.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

يبدأ جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية بداية من يوم السبت 20 مايو وحتى الخميس 25 مايو لمدة 5 أيام.

- السبت 20 مايو: امتحان اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، وامتحان الخط والإملاء ساعة ونصف، وامتحان التربية الدينية ساعة ونصف.

- الأحد 21 مايو: امتحان مادة الجبر والإحصاء ساعتين، وامتحان التربية الفنية ساعة ونصف.

- الاثنين 22 مايو: امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعتين.

- الثلاثاء 23 مايو: امتحان الهندسة لمدة ساعتين، وامتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعتين.

- الأربعاء 24 مايو: امتحان مادة العلوم لمدة ساعتين.

- الخميس 25 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2023 يوم 18 مايو وتنتهي في 24 من نفس الشهرلمدة 6 أيام.

- الخميس 18 مايو: امتحان اللغة العربية والإملاء.

- السبت 20 مايو: امتحان اللغة الإنجليزية.

- الأحد 21 مايو: امتحان العلوم.

- الاثنين 22 مايو: امتحان الجبر والإحصاء.

- الثلاثاء 23 مايو: امتحان الدراسات الاجتماعية.

- الأربعاء 24 مايو: امتحان الهندسة.

- الخميس 25 مايو: امتحان التربية الدينية.

امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية

بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الغربية يوم السبت 20 مايو القادم، ولمدة 5 أيام حتى 25 من نفس الشهر.

- السبت 20 مايو: مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء.

- الأحد 21 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية.

- الاثنين 22 مايو: مادتي الهندسة والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

- الثلاثاء 23 مايو: مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأربعاء 24 مايو: مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- الخميس 25 مايو: مادة العلوم.