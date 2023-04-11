قوافل ثقافية في قرى «حياة كريمة» بـ7 محافظات

انطلقت فى منتصف شهر رمضان قوافل ثقافية تجوب قرى ونجوع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتستهدف تقديم وجبة ثقافية وفنية تدعم بناء الإنسان، وتضىء ليالى الشهر الكريم فى 20 قرية ضمن المبادرة الرئاسية فى 7 محافظات، هى «البحيرة، القليوبية، أسيوط، الوادى الجديد، أسوان، بنى سويف وكفر الشيخ».

وقالت حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بالهيئة العامة لقصور الثقافة إن قوافل المكتبات المتنقلة تم تنفيذها للمرة الأولى فى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بشراكة بين الهيئة العامة لقصور الثقافة ومكتبات مصر العامة، بهدف الوصول بالمنتج الثقافى للمناطق المحرومة من الخدمات الثقافية المتنوعة، ورفع الوعى وترسيخ الهوية المصرية، واكتشاف المواهب ودعم الموهوبين والمتميزين فى كل بقعة من أرض مصر.

وأكدت «موسى» أن المكتبات المتنقلة تجوب القرى والنجوع لتستقر فى إحدى المناطق، وتبدأ فى تقديم مجموعة مختارة من الفعاليات، تتضمن قراءة كتب، وعروضاً مسرحية وسينمائية، ومسابقات، وورش رسم، وعروض التنورة التراثية، وورش اكتشاف المواهب من أبناء القرى، وإنشاداً دينياً وفنوناً شعبية، إضافة إلى المحاضرات والندوات والأمسيات الشعرية التى نتبنى من خلالها عدداً من المبادرات القومية لرفع الوعى وبناء الإنسان.

وأوضحت أن المكتبات المتنقلة تزور النادى الاجتماعى بدمنهور، ومركز الأبعادية، وقرى أبومنجوح، وزوهرة، وجواد حسنى والبيضا فى محافظة البحيرة، أما محافظة القليوبية فتشمل الزيارات مراكز شباب «الدير، بلقس وسنديون»، وفى محافظة أسيوط تزور المكتبات قرى «منقباد، بنى إبراهيم، موشا، ومركز الفتح».

وكانت محافظة أسوان قد شهدت فى 15 رمضان انطلاق عدة أنشطة ثقافية، منها استضافة جمعية «كروسكو» بأسوان مجموعة من المحاضرات النوعية المتخصصة، شملت عناوين «الشباب والحفاظ على الهوية المصرية»، و«كيفية ترشيد استهلاك المياه»، و«مخاطر الإدمان على الشباب»، و«تغير المناخ وتأثيره على البيئة»، بالإضافة إلى تنظيم أمسية شعرية، ومعرض للكتاب بعنوان «الكتاب صديقى»، وورشة «أطباق نوبية»، وورشة «حلى نوبى»، وورشة أشغال من الكروشيه، وعرض فنى لفرقة «توشكى التلقائية».

وأقيم فى 16 رمضان، بمركز شباب اللواء صبيح، بالوادى الجديد محاضرة مركزية بعنوان «دور الشباب فى بناء الدول والحضارات»، وتنظيم أمسية شعرية لشعراء نادى أدب موط والقصر، وورشة حكى وألعاب شعبية «أطلس»، ومحاضرة بعنوان «متلازمة التبعية عند المدمنين»، ومجموعة ورش فنية، وحرف يدوية، وعرض لفرقة «تلقائيين الفرافرة».