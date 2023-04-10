صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الفيوم؟.. 10 أيام على انتهاء شهر رمضان

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الفيوم ذلك السؤال يطرحه عشرات الآلاف من أهالي الإقليم مع اقتراب موعد عيد الفطر 2023، حيث تفصلنا 10 أيام فقط عن انتهاء شهر رمضان المبارك، وانطلاق الاحتفالات بعيد الفطر، وذلك بحسب ما أعلن معهد البحوث الفلكية حول موعد غرة شهر شوال المبارك لعام 2023.

وتجيب «الوطن» على سؤال المواطنين حول صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة الفيوم، فضلًا عن الإجابة على كيفية صلاة عيد الفطر المبارك وكم ركعة في صلاة العيد الفطر وكم تكبيرة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

صلاة العيد الساعة كام 2023 في الفيوم

وتجيب الهيئة العامة للمساحة المصرية على سؤال المواطنين حول صلاة العيد الساعة كام 2023 في الفيوم، حيث حددت صلاة عيد الفطر 2023 في تمام الساعة 5:51 صباح يوم الجمعة 21 أبريل الجاري.

كيف نصلي صلاة عيد الفطر المبارك؟

وتجيب الإفتاء على سؤال المواطنين حول كيف نصلي صلاة عيد الفطر المبارك؟ موضحة أنه يكبر المُصلي 7 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح قبل الاستعاذة، كما يرفع المُصلي يديه في كل تكبيرة، ويضع يديه تحت الصدر بين كل تكبيرتين، ويفصل بين كل تكبيرتين بمقدار آية، وفي الركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام ويفعل مثلما فعل في الركعة الأولى.

كم من ركعة في صلاة العيد الفطر؟

وفيما يخص سؤال كم من ركعة في صلاة العيد الفطر؟ فإنّ صلاة العيد تتكون من ركعتين، في الأولى 7 تكبيرات والثانية 5 تكبيرات.

ما هو وقت صلاة عيد الفطر؟

وحول سؤال ما هو وقت صلاة عيد الفطر؟ فإنّ العلماء حددوا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح أي بزوال حمرتها، وينتهي وقتها بزوال الشمس، ويتزامن موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة الفيوم في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

حكم صلاة العيد

واختلف العلماء في حكم صلاة العيد، حيث يتمثل رأي الإمامين الشافعي ومالك في كونها سنة مؤكدة، بينما يرى مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنّها فرض كفاية، فيما يرى مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنّها واجبة على كل مسلم أن من يتركها من غير عذر آثم.