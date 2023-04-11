أمطار رعدية في كفر الشيخ واضطراب في حركة الملاحة

هطلت أمطار رعدية الآن ما بين خفيفة إلى متوسطة، على السواحل الشمالية لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، كما يسود طقس بارد على كافة أنحاء المحافظة.

ارتفاع الأمواج بشواطئ البرلس

بينما تشهد حركة الأمواج حالياً بشواطئ البحر الأبيض المتوسط، ارتفاع كبير في حركة الأمواج تخطت حاجز الـ 4 أمتار، طبقا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من طقس يومي الثلاثاء والأربعاء علي كافة السواحل الشمالية للبلاد ومحافظات الوجه البحري، ومن بينها سواحل البرلس.

طقس اليوم في كفر الشيخ

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت عن سرعة الرياح اليوم الثلاثاء في محافظة كفر الشيخ، التي بلغت نحو 13كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 31%، وكذلك الرطوبة بلغت 58%، بينما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 23 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة مئوية.

يذكر أن سواحل محافظة كفر الشيخ، مطلة علي البحر الأبيض المتوسط بطول 118 كيلو متراً، والتي تعد أطول سواحل مطلة علي مياه البحر المتوسط، وتقع عليه 5 مدن ساحلية بالمحافظة.