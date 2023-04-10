سوهاج ترفع درجة الاستعداد لمدة 3 أيام تحسبا لعدم استقرار الطقس

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من اليوم الاثنين حتى بعد غد الأربعاء، ولمدة 3 أيام متتالية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على أغلب المحافظات، كما تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.

اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمحافظة

وكلف محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

تفعيل غرفة الأزمات بالمحافظة

كما تم تفعيل غرفة الأزمات الرئيسية بمحافظة سوهاج والغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن والأحياء على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.