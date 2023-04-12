مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. الحملة الفرنسية تشعل النيران في القرية

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 21 معرفة التطورات التي حدثت بعد انطلاق نابليون بونابرت بحملة كاملة لمحاصرة القرية بعدما خطف حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني للجنرال الفرنسي.

مسلسل سره الباتع الحلقة 21

تضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 21 انطلاق الحملة الفرنسية التي أعدها نابليون بونابرت للهجوم على القرية بعد خطف الجنرال الفرنسي وبالفعل وصلت الحملة الى القرية.

وبعد وصول الحملة إلى القرية أشعلوا النيران في كل مكان وألقوا القبض على عدد من رجال القرية بحثا عن حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني وبالفعل ذهب نابليون الى العالم الفرنسي كليمان الذي يجسد شخصيته الفنان حسين فهمي.

وسأل نابليون كليمان أن يخرج ويرى المقبوض عليهم ليتعرف على حامد من بينهم ولكنه أخبره أنه ليس معهم لأن حامد لو تم القبض عليه سيتم القبض عليه مقتول لأنه شجاع سيدافع عن نفسه حتى النفس الأخير.

وبالفعل خرج كليمان وألقى نظرة على المقبوض عليهم ولكن لم يجد كليمان حامد من بين المقبوض عليهم.