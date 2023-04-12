مسلسل سره الباتع الحلقة 21.. أحمد عبد العزيز يطلب يد حنان مطاوع مجددا

تضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 21، استمرار بحث الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت عن حامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد السعدني بعد خطفه للجنرال الفرنسي.

مسلسل سره الباتع الحلقة 21

مسلسل سره الباتع الحلقة 21، شهد ذهاب الشيخ شهاب الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد عبد العزيز إلى منزل شيخ البلد وقابل زوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض وطلب منها مجددا يد ابنتها صافية وتجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع.

وردت عليه والدة صافية معبرة عن استغرابها، كيف له أن يطلب يد والدتها وهو صغير، والآن يطلب يد الابنة، فقال لها إنه يتقدم لطلب يد صافية فقد لأنهم يحتاجون الى رجل يرعاهم ويكون سندًا لهم بعد وفاة الشيخ سليم شيخ البلد الذي جسد شخصيته الفنان خالد الصاوي.

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وأحمد السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.