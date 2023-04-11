طارق الشناوي: مسلسل الكتيبة 101 لديه رهان فني كبير

تحدث الناقد الفني الكبير طارق الشناوي عن تقييمه للأعمال الدرامية المشاركة في السباق الرمضاني الحالي، ومن بين المسلسلات التي تحدث عنها مسلسل الكتيبة 101، والذي يشهد اليوم الحلقة الأخيرة.

رأى طارق الشناوي في مسلسل الكتيبة 101

وقال طارق الشناوي لــ«الوطن» عن المسلسل: «أنا أحببت مسلسل الكتيبة 101 بشكل كبير جداً، فهو مسلسل لديه رهان فني، وليس مجرد تقديم شخصيات تضحي بحياتها، فهو متداخل بشكل كبير في النسيج الاجتماعي، وقدم الشخصيات بشكل جيد جداً، وهذا أضاف له بصورة كبيرة، وجعله عملاً درامياً ناجحاً».

أما عن رأيه في نوعية مسلسلات الــ15 حلقة فقال: «أعجبتنى بشدة، وأعجبني بشكل خاص رهان ياسر جلال وطارق لطفى، فهما فى نوع آخر يقدمانه، وبشكل عام لو عدنا بالزمن سنجد أن مسلسلات الـ15 حلقة قديماً كانت مرتبطة بالفنانين الأقل نجومية، وبمخرجين فى بداية مشوارهم، وميزانية إنتاجية محدودة، إلا أن هذه الأمور كُسرت، وأصبحت مسلسلات الـ15 حلقة أبطالها نجوم كبار ومخرجون كبار وميزانية كبيرة».

رأي طارق الشناوي في مسلسلات الـ30 حلقة

وعن فكرة تقليص العدد من عدمه، فقال طارق: «أنا أرى أن الفكرة الدرامية هى التى تحكم عدد حلقات المسلسل، وأنا عندى ثقة أن العام القادم سيكون النمط السائد فى الأعمال الدرامية ليس الأعمال الـ30 حلقة، وهذا لا يعنى أن مسلسل الـ30 حلقة مسلسل فاشل أو خاطئ، وإنما المشكلة تكمن فى إعطاء المسلسل وقتاً أكبر من حجمه، وكلما كانت حلقات المسلسل على قدر حجم الفكرة الدرامية الخاصة به، كان المسلسل أفضل وحقق نجاحاً أكبر، خاصة أن المتلقى الآن بدأ يتجه لأعمال مصنوعة درامياً بشكل صحيح، ولم يعد يشغله عدد الحلقات».

وبخصوص الصفارة الذي تفاعل به عدد كبير من الفنانين فقال عن رأيه به وقال: «أُعجبت جداً بالفنان أحمد أمين وبالمخرج علاء إسماعيل فى هذا العمل، وأُعجبت بالنص المكتوب فى المسلسل، والعناصر المختلفة الموجودة فيه، خاصة أن الفنان أحمد أمين لديه القدرة على الأداء بشكل رائع، وعندما تسند إليه الأدوار يحصد الجوائز، وبشكل عام العمل مميز بشكل كبير، ورغم وجود أعمال كثيرة، إلا أنه استطاع أن يخلق لنفسه مكانة فى السباق الرمضانى الحالي».