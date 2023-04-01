أسماء 9 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة- الفيوم»

حصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم السبت، والذي أسفر عن إصابة 9 أشخاص بينهم طفل، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتراوحت إصابات المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بين بسيطة وخطرة ومتوسطة، وجرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفيي الفيوم العام، والفيوم الجامعي.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص نقل ثمانية منهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وهم:

يوسف محمد محمد أحمد، 20 سنة، ومقيم بالفيوم، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم. جمادة جمال قرني مهلهل، 35 سنة، ومقيم الفيوم، مصاب باشتباه كسر في الكتف الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. سعاد محمد علي سلاّم، 58 سنة، ومقيمة بالقاهرة، مصابة بكدمة في البطن، وجرح في الساق الأيسر حوالي 3 سم. عمرو أشرف عويس قطب، 28 سنة، ومقيم القاهرة، مصاب بكدمة في الصدر وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. هبة عويس قطب قطب، 38 سنة، ومقيمة بالفيوم، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم. أحمد محمد محمد أحمد، 22 سنة، ومقيم الفيوم، باشتباه كسر بالساق الأيسر، واشتباه إصابة بالعمود الفقري، وارتجاج بالمخ، وكدمات متفرقة بالجسم. أحمد فتحي محمد عبد الله، 32 سنة، ومقيم الفيوم، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، وكدمات متفرقة بالجسم. أحمد محمد شحاته عبد الحافظ، 15 سنة، ومقيم الفيوم، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ، وجرح بالرأس طوله 15 سم.

إصابات خطرة لأربعيني

كما أسفر الحادث عن إصابة أربعيني بإصابات خطيرة، وجرى نقله إلى مستشفى الفيوم العام، ويدعى محمد شحاتة محمود عبد الحافظ، 42 سنة، ومقيم الفيوم، مصاب باشتباه نزيف في المخ، وارتجاج في المخ، ونزيف داخلي بالبطن.

إزالة آثار الحادث

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، وإصابة 9 أشخاص، وجرى إزالة آثار الحادث بعد نقل المصابين للمستشفى، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.