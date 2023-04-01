إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة- الفيوم»

أُصيب 9 أشخاص، بينهم طفل، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها، حتى انقلبت في نهر الطريق.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور لاتخاذ اللازم، ونقل المصابين إلى المستشفى.

انقلاب سيارة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، ووجود عدد من المصابين بينهم طفلًا، وذلك على طريق «القاهرة- الفيوم»، بعد كمين كوم أوشيم، بدائرة المركز.

إصابة 9 أشخاص بينهم طفل

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الفور، وتبينّ إصابة 9 أشخاص بينهم طفلًا بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة.

نقل المصابين إلى المستشفى

وجرى نقل 8 مصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم، فيما جرى نقل المصاب التاسع لمستشفى الفيوم العام لخطورة حالته.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتيسير الحركة المرورية أمام المارة، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.