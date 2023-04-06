إصابة شاب صدمته سيارة أثناء عبوره طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي

أُصيب شاب بكسور وجروح بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق «القاهرة- الفيوم» الصحراوي، بعد البوابات الهيكلية في اتجاه الفيوم، مساء اليوم الخميس.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصاب لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث واتخاذ اللازم.

حادث تصادم اليوم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة بوقوع حادث طريق الفيوم الصحراوي اليوم والذي أسفر عن إصابة شخص بإصابات متعددة.

السرعة الزائدة السبب

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث الفيوم اليوم أسفر عن إصابة شاب يدعى شعبان ثابت زكي، 24 سنة، ومقيم بأبشواي، ومصاب بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وذلك بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي قرب البوابات الهيكلية.

نقل المصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث فورًا، وحيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباته تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم له.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.