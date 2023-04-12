وزارة الصحة تحسم الجدل حول طبيعة الفيروس المنتشر الفترة الحالية

حسم الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الجدل القائم حول الدور المنتشر بين المواطنين خلال هذه الفترة، موضحا أنه نزلات برد عادية وإنفلونزا موسمية خاصة مع تغيرات حالة الطقس، التي تشهد تفاوت بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة، وليس فيروس كورونا.

استقرار في معدلات الإصابة بفيروس كورونا

وقال «عبد الغفار» في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك استقرار في معدلات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الوفيات تكون صفر في أغلب المحافظات.

وأضاف أن معدلات التطعيم في مصر تسير بخطى ثابتة، مؤكدا وصول لقاح كورونا المعدل إلى مصر بشحنات مختلفة، وهيئة الدواء تحلل اللقاح، للتأكد من سلامته وفعاليته، وتطعيم المواطنين به، وهو لقاح مخصص لمقاومة متحور أوميكرون السائد على مستوى المحافظات.

نزلات البرد لا تعالج بالمضادات الحيوية

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، المواطنين خلال هذه الفترة، بضرورة متابعة الأرصاد الجوية، وعدم تخفيف الملابس لحين الإعلان الرسمي من الهيئة، مشيرا إلى أن نزلات البرد لا تعالج من خلال المضادات الحيوية، وعلى المواطنين ضرورة استشارة الطبيب قبل الحصول على أي علاجات أو أدوية.