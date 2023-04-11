مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20.. ابن الحكم يدعم الشافعي ببعض الدنانير

بدأت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20، بذهاب عبدالله بن عبدالحكم والذي يلعب دوره الفنان جمال عبدالناصر، إلى الإمام ليعرض عليه بعض الدنانير مساهمة منه وبعض الميسورين بنية دعم الإمام في تدوين ما ينويه، وطلب منه أن يجلب بها ما يحتاج إليه من أدوات العمل من الأوراق والحبر والجلود، ثم انتقلت الأحداث إلى مشهد دخول أم إبراهيم والدة الطفل الصغير على حسن في الدكان لتطلب منها أن تنقذ والدها التي وصفت له حسن وصفة من الأعشاب لعلاجه ولكنها لم تأت بنتيجة.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20

وخلال أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20، ذهبت حسن إلى والد «أم إبراهيم» في المنزل لكي تعطيه الوصفة بالطريقة الصحيحة لعلها تخفف من آلامه وبالفعل نجحت «حسن» التي تجسد دورها الفنانة أروى في ذلك، وارتاح المريض قليلا بعد استنشاق الوصفة.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 20

كما تناولت أحداث مسلسل رسالة الإمام ذهاب هند للتجول والتي تلعب دورها الفنانة سلمى أبو ضيف، لترى محبوبها عمرو والذي يلعب دوره الفنان رامز أمير، وأثناء تجولها أتى الأطفال يطلبون من عمرو أن ينقذ الطفل إبراهيم من الغرق، فجرى عمرو نحو ضفاف النيل لإنقاذ الطفل وبالفعل نجح في ذلك، ثم تبعته هند ووقفت معه وشاهدها آنذاك عقيل، ويتربص بهم من أجل رميهم بالباطل واتهامهم بالفاحشة.

مسلسل رسالة الإمام

دارت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 19، حول طلب الإمام الشافعي استذان هند وسماع رأيها في الزواج من عقيل اخو زوجها المتوفي، بعد انتهاء عدتها، إذ أصر الإمام على التأكد من قبول هند الزواج من عقيل، والذي أدى لتغير مصيرها، بعد أن رفضت الزواج منه، أمام الفقهاء، مما وضع عقيل وخالها في حرج أمام الجميع.