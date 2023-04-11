نضال الشافعي: مشاركتي في مسلسل رسالة الإمام شيء عظيم وشرف كبير

أعر ب الفنان نضال الشافعي عن سعادته البالغة بمشاركته بمسلسل الإمام الشافعي، قائلا: «سعيد جدًا بدوري في مسلسل رسالة الإمام، ومشاركتي شيء عظيم بالنسبة لي وشرف كبير جدًا جدًا، وأنا في فرحة كبيرة جدًا بمشاركتي في مسلسل كبير ومهم كرسالة الإمام».

مسلسل رسالة الإمام عودة حميدة جدًا للدراما التاريخية المصرية

وأضاف الشافعي في مداخلة هاتفية على راديو «ميجا اف إم»، أنّ مسلسل رسالة الإمام هو عودة حميدة جدًا للدراما التاريخية المصرية، بعد غياب أكثر من 20 عاما، لافتًا إلى أنّ الدراما ظلت لسنوات بعيدة عن هذا الزخم بالمسلسلات، ولم تقدم مسلسلات بهذه القوة وبهذه التفاصيل الكبيرة، مشيرًا إلى أنّها مسؤولية كبيرة تناول قامة كبيرة مثل قامة الإمام الشافعي بعمل درامي.

وتابع الفنان نضال الشافعي، أنّ الإمام الشافعي أحد الأئمة الأربعة التي تؤثر شخصيته وكتاباته بالعالم الإسلامي والعالم العربي بصفة عامة، وعلى مصر بصفة خاصة، مشيرًا إلى أنّ مصر أثرت تأثير بالغ على الإمام الشافعي، ما دفعه لوضع منهجه الأساسي الكبير من خلال رؤيته للشارع المصري والتفكير المصري عن الدين الإسلامي.

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC، يوميًا في رمضان في الساعة 6.30 مساءً، على أن تكون الإعادة في الساعة 6.15 صباحًا، تليها الإعادة الثانية في الساعة 11 صباحًا، وتكون مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة «الحياة» في تمام الساعة 10.45 مساءً، على أن يُعاد ثانية في تمام الساعة 9.15 صباحًا، كما يُعرض المسلسل أيضًا على شاشة قناة «CBC» في الساعة 12.15 صباحًا وستكون الإعادة في الساعة 5 صباحًا.

فريق العمل بمسلسل رسالة الإمام

وكُتب سيناريو ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي تحت إشراف محمد هشام عبية، وهو بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، بمشاركة نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية، وبينهم، أروى جودة وسماح السعيد حمزة العيلي وجمال عبدالناصر وخالد أنور ونضال الشافعي، وإخراج الليث حجو.