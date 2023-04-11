نضال الشافعي يشيد بالشركة المنتجة لمسلسل رسالة الإمام: وفرت مراجع تاريخية وتصحيح لغوي

قال الفنان نضال الشافعي، إنّ مشاركته في مسلسل رسالة الإمام، تضمّنت العديد من التجهيزات المتشعبة والكثيرة، فعلى مستوى الحوار لا بد من امتلاك أدوات اللغة، مشيرا إلى أنّ تمكنه من اللغة العربية بهذه الصورة يرجع لخبرته الطويلة بالمسرح، خاصة المسرح العالمي، الذي تضمّن دائمًا ترجمات بلغة عربية فصحى، إضافة إلى قراءة القرآن الكريم.

استعدادات المشاركة بمسلسل رسالة الإمام

وأضاف الشافعي في مداخلة هاتفية على راديو «ميجا اف إم»، أنّ الاستعدادت لمسلسل رسالة الإمام التي تناولت قصة الإمام الشافعي، تضمنت قراءات متعددة للإمام الشافعي وعنه أيضًا، لافتًا إلى أنّ دوره بالمسلسل يتمثل في شخصية عبد العزيز الجروي، وهو كان رئيس شرطة وأحد أقطاب الصراع على السلطة في مصر في ذلك الوقت.

وتابع الفنان نضال الشافعي، أنّ الحلقات المقبلة ستشهد تطورات كبيرة بالشخصية التي يقدمها مع تصاعد الأحداث مسلسل رسائل الإمام، مشيدًا بالشركة المنتجة التي لم تبخل على العمل واستعانت بمؤرخين ومتعمقين بالتاريخ، جمعوا معلومات عن الفترة الزمنية، ومراجع تاريخية عنها وعن كل شخصية من شخصيات المسلسل ومصححين لغويين موجودين بالتصوير يوميًا.

مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام والقنوات الناقلة

وتأتي مواعيد عرض مسلسل الإمام الشافعي على قناة DMC، يوميًا في رمضان في الساعة 6.30 مساءً، على أن تكون الإعادة في الساعة 6.15 صباحًا، تليها الإعادة الثانية في الساعة 11 صباحًا، وتكون مواعيد عرض مسلسل رسالة الإمام الشافعي على قناة «الحياة» في تمام الساعة 10.45 مساءً، على أن يُعاد ثانية في تمام الساعة 9.15 صباحًا، كما يُعرض المسلسل أيضًا على شاشة قناة «CBC» في الساعة 12.15 صباحًا وستكون الإعادة في الساعة 5 صباحًا.

فريق العمل بمسلسل رسالة الإمام

وكُتب سيناريو ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم الشافعي تحت إشراف محمد هشام عبية، وهو بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، بمشاركة نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية من بينهم، أروى جودة وسماح السعيد حمزة العيلي وجمال عبد الناصر وخالد أنور ونضال الشافعي، وإخراج الليث حجو.