نيللي كريم تكشف لـ«الوطن» كيفية إجادتها اللهجة الصعيدية للمرة الأولى

تخوض الفنانة نيللي كريم في السباق الرمضاني لهذا العام 2023 تجربة الدراما الصعيدية للمرة الأولى بمسلسل عملة نادرة الذى حققت من خلاله نجاحا كبيرا منذ اليوم الأول فى رمضان ونالت إشادات كبيرة من قبل الجمهور.

وعن كيفية إجادة الفنانة نيللي كريم للهجة الصعيدية قالت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: كنت قلقة للغاية وعندما جلست مع الأستاذ عبد النبي شعرت باطمئنان شديد وبدأ الأمر يتحول إلى تحدى بالنسبة لى فهو فى البداية طلب منى أن يستمع إلى نبرة صوتي في نطق اللهجة الصعيدي وبدأنا المشوار بكلمة ثم جملة ثم مقطع وهكذا حتى وصلت الى مرحلة التسجيل.

نيللي كريم تتحدث عن مسلسل عملة نادرة

وتابعت الفنانة نيللي كريم قائلة «وهنا تحول الموضوع معي إلى تحدٍ كبير للوصول إلى الأفضل في إتقان اللهجة بشكل جيد للغاية وبالطبع فقد استغرق الأمر بعض من الوقت ولكن بعد ذلك أصبح الأمر أسهل بكثير فالحقيقة أود أن أشكره لأنه هو والمخرج ماندو العدل سبب كبير فى طمأنتى ومساعدتي فى هذا العمل وهو لم يتوقف مساعدته لنا عند طريقة النطق فحسب ولكن كان الأمر أكبر من ذلك».