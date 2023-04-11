«النقل» تحدد الشركة المسؤولة عن تشغيل الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

كشفت وزارة النقل، عن الشركة المسؤولة عن تشغيل شبكة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، الذي يعتبر أحد أهم وسائل النقل الجماعي، ويمثل نمطاً حضارياً تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، وله دور مهم في القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري.

الشركة الرائدة في مجال النقل الأخضر

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أن شركة السوبر جيت ستقوم بذاتها أو بالتعاون مع شريك من القطاع الخاص بتشغيل شبكة الأتوبيس الترددي «BRT» على الطريق الدائري لتكون الشركة الرائدة في مجال النقل الأخضر من خلال تشغيل أتوبيسات كهربائية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن شركة السوبر جيت تقدم خدماتها من خلال شبكة الإنترنت ومكاتب تصل إلى 25 مكتبا على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنها تعتبر رائدة في النقل الدولي من خلال الربط مع «ليبيًا - الأردن - السعودية - سوريا».

213 حافلة حديثة

وأشارت الوزارة، إلى أن شركة السوبر جيت تقدم خدمة متميزة على مستوى الجمهورية من خلال شبكة خطوط بإجمالي 36 خطا بعدد 213 حافلة حديثة ومستويات خدمة متعددة، موضحة أنه من المقرر أن تدعم الشركة أسطول النقل خلال 3 سنوات ليصل إلى 300 حافلة حديثة بمعدل 30 حافلة سنوياً.

تدريب وتأهيل وتثقيف وتعليم العناصر الحالية

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، حرصها على اختيار العناصر الجديدة في كل قطاعات النقل يتم وفقا لمعايير دقيقة بالتوازي مع تدريب وتأهيل وتثقيف وتعليم العناصر الحالية، والتدعيم المستمر لشركات نقل الركاب بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء.