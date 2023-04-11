أسعار كعك وبسكويت العيد 2023 بأسواق الشرقية.. الكيلو يبدأ من 40 جنيها

أيام قليلة تفصل المسلمين عن استقبال عيد الفطر المبارك 2023، وهو ما يستعد معه الجميع بتجهيز كعك وبسكويت العيد والبيتيفور، فالبعض يرغب في صناعته وتسويته بالمنزل، بينما يفضل آخرون شرائه من المحلات جاهزا.

وتستعرض «الوطن» أسعار كعك وبسكويت العيد في أسواق محافظة الشرقية، بحسب عدد من الباعة، والذين قاموا بتصنيف المخبوزات إلى «شعبي ولوكس وممتاز».

أسعار كعك وبسكويت شعبي

سعر كيلو كعك سادة وملبن 65 و75 جنيها.

سعر كيلو بسكويت مشط عريض 65 و75 جنيها.

سعر كيلو غريبة وبيتيفور 100 جنيه.

سعر كيلو غرببة وبيتيفور مشكل وبشكولاتة وسوداني 170 جنيها.

سعر كيلو البسكويت والكعك «مصنعية ودقيق» 40 جنيها.

أسعار كعك وبسكويت لوكس

سعر كيلو كعك سادة وكعك ملبن وعجمية 180 جنيها.

سعر كيلو كعك مكسرات 230 جنيها.

سعر كيلو كعك عين جمل 265 جنيها.

سعر كيلو بسكويت بلدي 170 جنيها.

بسكويت نشادر 150 جنيها.

غريبة 200 جنيه.

غريبة مكسرات 240 جنيها.

بيتي فور عادي 180 جنيها.

بيتي فور لوكس 230 جنيها.

بيتي فور سابليه 260 جنيها.

قراقيش سادة 160 جنيها.

قراقيش عجوة 150 جنيها.

أسعار كعك وبسكويت ممتاز

سعر كيلو بستيفور لوكس 235 جنيها.

سعر كيلو بسكويت مشكل 175 جنيها.

سعر كيلو منين ناشف مشكل 150 جنيها.

سعر كيلو بيتيفور عادة 190 جنيها.

سعر كيلو بيتيفور عادة مكسرات 235 جنيها.

سعر كيلو كعك سادة وملبن 205 جنيهات.

سعر كيلو كعك ملبن ومكسرات 265 جنيها.

سعر كيلو غرببة سادة 220 جنيها.

سعر كيلو غريبة مكسرات 225 جنيها.

سعر كيلو بسكويت شكولاتة 175 جنيها.

سعر كيلو كعك سادة بدون سكر 225 جنيها.

كعك مكسرات بدون سكر 290 جنيها.

كعك ملبن بدون سكر 225 جنيها.

كعك عجمية 240 جنيها.

كعك عجمية بدون سكر 270 جنيها.

سابليه مكسرات 255 جنيها.

الأسعار تبدأ من 40 جنيها

في سياق متصل، أشار محمد سعد، مدير عام التموين بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم طرح كعك وبسكويت بمنافذ أو معارض أهلا رمضان بمحافظة الشرقية هذا العام، لافتا إلى أن أسعار الكعك تبدأ في المخابز العامة من سعر 40 جنيها للكيلو، على أن يتم دفع 40 أو 45 جنيها قيمة المصنعية والدقيق في مقابل إحضار السمن والزيت.

كما أكد «سعد» تفاوت الأسعار من مكان لآخر حسب التكلفة التي يتحملها المخبز أو المحل، فالبعض يصنع بسمن نباتي أو سمن حيواني، فضلا عن إضافة المكسرات الفاخرة أو المكسرات الشعبية، ما يؤدي لاختلاف الأسعار.