تعليمات مهمة للعاملين بالشركة القابضة للنقل البحري والبري.. تفاصيل

أعلنت وزارة النقل، عدد من التعليمات المهمة للعاملين بالشركة القابضة للنقل البحري والبري، والعاملين بشركة السوبر جيت، التي تضم خطوط بإجمالي 36 خطا بعدد 213 حافلة حديثة، لافتة إلى التطوير المستمر لشركات التوكيلات الملاحية، لتقديم أفضل مستويات الخدمة.

وفق تقرير وزارة النقل، تضمن هذه التعليمات ضرورة العمل على تقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، بما يساهم في أن تصبح تلك الشركات، نماذج رائدة للشركات العاملة في هذا المجال.

أحدث أنواع الأتوبيسات

شددت وزارة النقل، على ضرورة التدعيم الدائم بأحدث أنواع الأتوبيسات، خاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء بشركات نقل الركاب التابعة للقابضة، وكذلك شركة السوبر جيت، وتحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء تلك الشركات، والاهتمام بأن تكون كل الجراجات التابعة لها، جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات.

وحدد التقرير، مواصفات الجرارات الجديدة، وأبرزها هي أن تكون قادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، مؤكدا ضرورة التوسع في إقامة محطات نموذجية مثل محطتي شركة السوبر جيت في كل من عدلي منصور ونادى السكة الحديد.

إضافة وتشغيل خطوط جديدة

وشددت الوزارة، على ضرورة العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور، مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة، والمحافظة على مستوى الكفاءة الفنية والجودة، وتميز الخدمة من خلال التحديث الدائم للأسطول.

أبرز المعلومات عن شركة السوبر جيت

- شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة أو سوبر جيت، شركة حكومية مصرية، تمتلكها وزارة النقل، تأسست سنة 1974.

- تقوم شركة السوبر جيت بتقديم خدمة متميزة من خلال شبكة خطوط بإجمالي 36 خط بعدد 213 حافلة حديثة.

- تقدم الشركة مستويات خدمة متعددة لتلبية احتياجات الركاب.

- مستهدف أن تدعم الشركة أسطول النقل خلال 3 سنوات ليصل إلى 300 حافلة حديثة بمعدل 30 حافلة سنوياً.

- شركة السوبر جيت ستعمل على تشغيل شبكة الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري.

- تقدم الشركة خدماتها من خلال شبكة الإنترنت ومكاتب تصل إلى عدد 25 مكتب على مستوى الجمهورية.