مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 20.. يحيى يقابل الملك رمسيس الثاني

شهدت الحلقة 20 من مسلسل يحيى وكنوز، مقابلة الدكتور عجيب زعيم العصابة مع مازن صديق يحيى، وطلب منه أن يخبره عما يفعله يحيى، وزعم أنه يفعل ذلك من أجل أن يفيد البلاد بعلمه.

وذهب يحيى للأستاذ عصام، وأخبره بموضوع التمثال والتعويذة وسر كلام الملك له وسر اختفاء الكلام المكتوب في البردية، وذلك بسبب الرجوع من نفس البوابة الزمنية، وطلب يحيى من سينو أن يقابل الملك رمسيس الثاني مع الأستاذ عصام، وبالفعل انتقلا للعالم الآخر وقابلا الملك رمسيس الثاني ملك مصر.

مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 20

وتعرض قناة DMC مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT.

مسلسل يحيي وكنوز الحلقة 20

وأنتجت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل يحيى وكنوز وهو مسلسل موجه للأطفال، من بطولة أصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال، وعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم مشاهدته.