مسلسل يحيى وكنوز 2 الحلقة 19.. يحيى يبحث عن صديقه مازن

بدأت الحلقة الـ 19 من مسلسل يحيى وكنوز 2 ببحث يحيى على صديقه مازن بعدما اختفى بشكل مفاجئ، ليقوم بالبحث في أماكن عديدة عنه بعدما أخذه معه في بوابة الزمن التي تعيدهم لأيام الفراعنة.

واستعان يحيى بسينو للبحث عن صديقه مازن بعدما ذهبا للبحث عن الطعام، ليجدا الكهنة يأكلان طعام الملوك، حتى قام باصطحابه لإنقاذ سينو من يد الكهنة بعدما أوقعوا به.

ومع توالي الأحداث، ظهر بطل العمل يحيى أمام الملك رمسيس الثالث، فيما اعتقد الأخير أنه جاسوسا، بينما حاول يحيى مرارا وتكرارا أن يؤكد له بأنه من كيميت ومحب لها، حيث نصح الملك بأن تكون هناك خطة خداع لمهاجمة الغزاة قبل أن يهاجموهم، بينما قال الملك له على خطته والتي تقتضي بالمحاربة في مكان معين وبشكل مفاجئ.

وتعرض قناة DMC مسلسل يحيى وكنوز 2 يوميًا في تمام الساعة 6:15 مساءً، ويعاد في تمام الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، كما يعرض على قناة dmc دراما، في تمام الساعة 10:30 مساءً ويعاد أيضًا في الـ 1:30 من ظهر اليوم التالي، ويعرض أيضا على منصة Watch IT.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنتج مسلسل يحيى وكنوز

مسلسل يحيى وكنوز موجه للأطفال، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من بطولة أصوات عدد من النجوم، من بينهم خالد سليم وعصام السقا وأحمد العوضي وأحمد صلاح حسنى ومحمد ثروت وإسلام جمال.

وعرضت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المسلسل مدعومًا بلغة الإشارة، حتى يستطيع المشاهدين من أصحاب الهمم مشاهدته.