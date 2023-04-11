مسلسل ضرب نار الحلقة 20.. مهرة تكتشف إدمان شقيقها للمخدرات

انطلقت منذ قليل، الحلقة الـ 20 من مسلسل ضرب نار، الذي تلعب بطولته الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، ويُعرض على قناة ON، بالتزامن مع عرضه على watch it، إذ تفاجأ زيدان ويلعب دوره ماجد المصري بأن مهرة تتناول حبوب منع الحمل منذ 5 سنوات، بينما تورط جابر الكوماندا ويجسد دوره أحمد العوضي، في تجارة غير مشروعة في مجال الأسلحة مع أنور الزيات الذي يلعب دوره الفنان أحمد بدير، وتفاجأت مهرة بأن شقيقها يسرق شقيقتها الأخرى لولي، وتشاجرت معه ودفعها وسقطت على الأرض واعترف لها بأنه مدمن لجميع أنواع المخدرات.

مسلسل ضرب نار الحلقة 20

مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.

موعد عرض مسلسل ضرب نار

‎مسلسل ضرب نار الحلقة 20 بطولة یاسمین عبد العزیز وأحمد العوضي يٌعرض على قناة أون، على تردد 10853، معدل الترميز: 27500، رأسي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT، ويعُرض في العاشرة مساءً، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا.