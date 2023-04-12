إصابة شخصين إثر انقلاب دراجة نارية في ترعة بالغربية

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور متفرقة، إثر انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» كانا يستقلانها في إحدى الترع المارة بطريق قرية تاج العجم بمركز ومدينة السنطة، بسبب سوء الأحوال الجوية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب موتوسيكل في ترعة

وتمكن الأهالي من إنقاذ شخصين واستخراجهما من الترعة المارة بقرية تاج العجم بالقرب من كوبري العباسي، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد أحدهما، أدت إلى انقلاب دراجة نارية «موتوسيكل» كانا يستقلانها، بسبب سوء الأحوال الجوية.

نقل المصابين للمستشفى

واستقبل مستشفى السنطة المركزي شخص يدعى «عمرو. ب» وآخر يدعى «محمود.ع» مقيمان بقرية شرشابة التابعة لمركز ومدينة زفتى، مصابان بكدمات وسحجات وكسور متفرقة إثر سقوط دراجة نارية «موتوسيكل» في ترعة الجنابية المارة بقرية تاج العجم التابعة لمدينة السنطة في محافظة الغربية.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وعمل الإسعافات الأولية، والفحوصات والعلاج اللازم.