محافظ المنوفية يتفقد أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع «صور»

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق شبين الكوم، للتأكد من تمركز معدات وسيارات الشفط بكافة بؤر وتجمعات المياة لضمان التعامل الفوري معها لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين.

جاهزية فرق الطوارئ

وتابع محافظ المنوفية، سيرا على الأقدام، أعمال شفط المياه بشارع المحكمة ونفق كوبري السمك وميدان الشهداء وعدد من الشوارع، مؤكدا أهمية استمرار جاهزية أطقم الطوارئ والمتابعة المستمرة للموقف أولا بأول من خلال غرف العمليات لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، كما كلف رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع لدفع المزيد من سيارات ومعدات الشفط في البؤر الأكثر تجمعاً لمياه الأمطار لتسريع منظومة العمل، والانتهاء من رفع كافة أعمال المياه بكافة الشوارع والميادين الرئيسية.

وأكد محافظ المنوفية على أنه وبالتعاون التام بين رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومنذ اللحظات الأولى من سقوط مياه الأمطار، تم الدفع بكافة المعدات اللازمة من سيارات الكسح وماكينات الشفط بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للتعامل اللحظي مع الأمطار وإزالة آثارها لفتح الطرق أمام عبور المواطنين وحركة السيارات.

رفع حالة التأهب في المنوفية

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار، والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع، مناشداً جموع المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الإقتراب من أعمدة الإنارة حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.