طقس سيئ يضرب محافظة المنيا.. رياح شديدة وزعابيب

شهدت المنيا حالة من الطقس السيئ الذي ضرب كل أرجاء المحافظة، إذ هبت رياح شدية محملة بالأتربة والغبار والرمال، ما أثر على حركة سير المواطنين بالشوارع الرئيسية، وانخفضت الرؤية الأفقية.

طقس سيئ يجتاح المنيا

شهد شارع كورنيش مدينة المنيا، حالة من الهدوء التام بسبب الرياح الشديدة المحلة بالرمال والأتربة، فيما رفعت محافظة المنيا حالة الطوارئ، للتعامل مع أي تلقبات محتملة، بكل مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وتوقفت حركة المعديات النهرية في نهر النيل ليلا بمعظم المراكز، بسبب شدة الرياح والأتربة، وانتشرت فرق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشوارع، تحسبا لسقوط أمطار، كما كثفت إدارات المرور بالمدن والمراكز، من تواجدها بالطرق السريعة الزراعية والصحراوية والفرعية، لمتابعة حركة السير ومناشدة مستخدمي الطرق بالسير بسرعات منخفضة، تفاديا لوقوع حودث تصادم في ظل انخفاض الرؤية بالطرق، بسبب الأتربة التي غطت كل الأرجاء.

رياح شديدة محملة بالأتربة والغبار

وقبل ساعة حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الأتربة والرمال التي تنتج عن الرياح الهابطة من السحب وتظهر من خلال صور الأقمار الصناعية باللون الوردي، لتؤثر على مناطق الفرافرة والمنيا وبني مزار وملوي في شمال الصعيد، وتتقدم حتى محافظة أسيوط جنوبا مع الوقت.

وذكر بيان صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أن سيطرة السحب ستستمر على شمال البلاد، ويصاحبها سقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة، ورعدية أحيانا، كما تنشط الرياح الشمالية لتكون الليلة باردة على كل الأنحاء.

وسقطت أمطار متوسطة في محافظات الإسكندرية ودمياط ووسط وشمال الدلتا، مرورا بالقاهرة الكبرى، فيما تقع مناطق غرب الدلتا الغربية والمنوفية والقليوبية، تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة.