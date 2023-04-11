جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، عن الانتهاء من جدول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2023، للصف الثاني الثانوي العام.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي بالمنيا

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي العام 2023 في محافظة المنيا يوم الأحد 7 مايو المقبل بامتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات من 9 صباحا حتي 12 ظهرا.

ويوم الثلاثاء 9 مايو امتحان الكيمياء للشعبة العلمية لمدة ساعتين من 9 صباحا إلي 11 مساءا، وامتحان علم النفس للشعبة الأدبية من 9 صباحا لـ11مساء.

ويوم الخميس 11 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولي لمدة 3 ساعات من 9 صباحا إلي 12 ظهرا.

ويوم الأحد 14 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ساعة نصف من 9 صباحا حتي 10:30صباحا، والفيزياء للشعبة العلمية لمدة ساعتين من 11 :صباحا حتي 1 ظهرا، والتاريخ للشعبة الأدبية لمدة ساعتين من من 11 صباحا حتي 1 ظهرا.

وفي يوم الثلاثاء 16 مايو امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لمدة 3 ساعات من 9 صباحا حتي 12 ظهر.

امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في المنيا

وفي يوم الخميس 18 مايو امتحان الأحياء لمدة ساعتين من 9 صباحا إلي 11 صباحا، وامتحان الجغرافيا للأدبي من 9 صباحا لـ11 صباحا لمدة ساعتين.

وفي يوم الأحد 21 مايو امتحان الرياضة التطبيقية للشعبة العلمية لمدة ساعة ونصف من 9:30 صباحا حتي 11 صباحا، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية لمدة ساعتين من 9 إلي 11 صباحا.

امتحان الفصل الدراسي الثاني يشمل ما تم دراسته

وقال المهندس حمدي السيد، وكيل وزارة التعليم في المنيا، إن الامتحانات تُعقد بالمدارس تحت إشراف الإدارات التعليمية خلال المواعيد المقررة، ويتم إخطار أولياء الأمور بمواعيد الامتحان وتوقيعهم بالعلم، وتتولى إدارة المدرسة إعداد امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع والمستوى الرفيع تحت إشراف الإدارة التعليمية، ويكون الامتحان شامل ما تم دراسته في الفصل الدراسي الثاني مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الامتحانات.