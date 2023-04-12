الحبس سنتين لـ10 تشاجروا بالأسلحة البيضاء في مدينة 15 مايو

قضت محكمة جنح مدينة 15 مايو بالحبس مع الشغل سنتين، لـ10 أشخاص بينهم سيدات، على خلفية افتعالهم مشاجرة بالأسلحة البيضاء، وإلقاء أطرافها الحجارة والزجاجات الفارغة بالطريق العام على المواطنين المتواجدين فى مدينة 15 مايو.

ألقوا الحجارة والزجاجات الفارغة بالطريق العام

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة 15 مايو من الأهالى، بوجود مشاجرة بالأسلحة البيضاء وقيام أطراف المشاجرة بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة بالطريق العام، على المواطنين المتواجدين في شوارع المدينة، ما أجبر أصحاب المحلات لغلق محلاتهم، وعدم المرور بالشارع.

أسلحة بيضاء استخدمت في المشاجرة

على الفور انتقل رجال وحدة مباحث قسم شرطة مدينة 15 مايو إلى مكان البلاغ، وتمكنوا من القبض على 10 أشخاص، بينهم 3 سيدات، وضبط الأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة في المشاجرة، واصطحابهم إلى ديوان قسم شرطة مدينة 15 مايو، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بالتشاجر مع بعضهم باستخدام الأسلحة البيضاء.