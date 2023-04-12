تشغل أماكن استخراج كعب العمل بمحافظة المنوفية 2023 والأوراق المطلوبة قطاع كبير من المواطنين، ممن يبحثون عن فرص عمل، أو يتجهون إلى التقديم في وظائف، حيث أن كعب العمل من الأوراق الأساسية التي بجب توافرها للتقديم في الوظائف للقطاعين العام والخاص.

أماكن استخراج كعب العمل بمحافظة المنوفية

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أماكن استخراج كعب العمل بمحافظة المنوفية 2023 والأوراق المطلوبة في إطار خدماتها المتنوعة لقرائها في جميع المحافظات، وفيما يلي أماكن استخراج كعب العمل بمحافظة المنوفية في حميع المراكز والمدن:

1- مدينة تلا، شارع الشيخ فؤاد أعلى مكتب بريد تلا.

2- مدينة البارجور، شارع بورسعيد خلف المطافئ.

3- مدينة قويسنا، مساكن تيمور بجوار مكتب التأمين الصحى.

4- مدينة منوف، عمارة الدجوى، اسفل مكتب تموين منوف.

5- مدينة سرس الليان، شارع عبده حمزة خلف مجلس المدينة.

6- مدينة بركة السبع، شارع بورسعيد بجوار المدرسة الابتدائية.

7- مدينة الشهداء، شارع كمال النجار بجوار الادارة الزراعية.

8- مدينة أشمون، مساكن الأوقاف بجوار مدرسة اشمون الثانوية الزراعية.

9- مدينة السادات السادات، الحى الاول، بجوار مكتب الضرائب العقارية.

10- مدينة شبين الكوم، فرعين، الأول في حي شرق شبين الكوم، والثاني في حي غرب شبين الكوم.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل في المنوفية 2023

ووفرت مديرية القوي العاملة عدد من المقرات لأماكن استخراج كعب العمل بمحافظة المنوفية 2023، كما أن الأوراق المطلوبة تشغل قطاع كبير من المواطنين وهي كالتالي:

1- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة.

2- الموقف من التجنيد للذكور.

3- ملء الاستمارة.

4- الرقم التأميني (برنت تأمين).

5- الرقم القومي.

6- صورة المؤهل الداراسي.

7- شهادة الخبرة إن وجدت.