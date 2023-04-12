أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الدقهلية 2023.. الشروط والأوراق

يبحث العمال الفنيين، عن أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الدقهلية 2023 وكذلك معرفة الشروط والأوراق المطلوبة لاستخراجها، وهي خدمة تُقدم للعمالة الفنية فقط، وتشمل أكثر من 400 مهنة للعمالة الفنية مثل: «كهربائي معدات وعامل تجميع أفران غاز»، ويُمنح كل من يجتاز الاختبار بنجاح، شهادة معتمدة بمستوى مهارته في الحرفة.

أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة

تنتشر أماكن استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الدقهلية 2023 بحسب ما أعلنه دليل الخدمات العامة في مصر على موقعه الإلكتروني، وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 في شأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية، ومنها خدمة استخراج شهادة قياس مستوى المهارة بوزارة القوى العاملة والهجرة، وتلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة، كثمرة للتعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، ووزارة القوى العاملة والمحافظات.

بلغ عدد المكاتب 20 مكتبا، تابعا لمديرية القوى العامة بالدقهلية، بالإضافة إلى المكتب الرئيسي في مدينة المنصورة، يمكن من خلالها استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الدقهلية 2023 وجاءت موزعة على النحو التالي:

- مكتب العمل بالمنصورة

- مكتب العمل حي غرب المنصورة

- مكتب العمل في حي شرق المنصورة

- مكتب العمل في طلخا

- مكتب العمل في ميت غمر

- مكتب العمل في دكرنس

- مكتب العمل في منية النصر

- مكتب العمل في أجا

- مكتب العمل في السنبلاوين

- مكتب العمل ببني عبيد

- مكتب العمل بالمنزلة

- مكتب العمل بالجمالية

- مكتب العمل في شربين

- مكتب العمل في المطرية

- مكتب العمل في بلقاس

- مكتب العمل في ميت سلسيل

- مكتب العمل في جمصة

- مكتب العمل في الكردي

- مكتب العمل في محلة دمنة

- مكتب العمل في نبروه

- مكتب العمل في تمي الأمديد

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الدقهلية

يحتاج العامل لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة في محافظة الدقهلية 2023 تقديم الأوراق المطلوبة التالية:

1- حوالة بريدية بقيمة الرسوم

2- صورتان للبطاقة والأصل للاطلاع

3- الرقم التأميني

4- طلب باسم مدير مكتب التشغيل المختص

5- مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب، أى مستند يفيد الإقامة بدائرة المكتب إذا كان العنوان الحالي لطالب الخدمة مختلفا عن العنوان المدون بالبطاقة المدنية «إيصال كهرباء، أو إيصال مياه» «الاصل للاطلاع» حوالة بريدية بقيمة الرسوم المستحقة

6- صورة شهادة التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة «الأصل للاطلاع»

في الحالات التي لا يتوافر فيها قياس مستوى المهارة لبعض المهن بالمحافظة يمكن إجراء القياس بمديرية القوى العاملة بمحافظة أخرى بموجب خطاب من مكتب القوى العاملة التابع له

إجراءات استخراج شهادة قياس مستوى المهارة في الدقهلية 2023

- عمل حوالة بريدية

- تقديم الأوراق للموظف المختص

- التوجه إلى مدير مديرية القوى العاملة لختم الأوراق

ويجوز للعامل الحاصل على مستوى «محدود المهارة» التقدم للاختبار مرة أخرى بعد 3 شهور لرفع مستوى مهارته، وتكون مدة صلاحية شهادة قياس مستوى المهارة هي 5 سنوات، ويُعفي أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات من الرسوم المقرر.