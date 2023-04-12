مصرع طفل بقرية الحسينات في قنا.. صدمته سيارة وفرت هاربة

لقي طفل مصرعه، في الساعات الأولى من اليوم، بعدما صدمته سيارة مسرعة، وفرت هاربة، في قرية الحسينات التابعة مركز أبوتشت بمحافظة قنا.

مصرع طفل بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد بتلقيه بلاغا من هيئة الإسعاف بمصرع طفل توفى بعدما صدمته سيارة نقل، في قرية الحسينات بمركز أبوتشت.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، ومعها سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين مصرع محمد مجاهد محمد، 12 عاما، بعدما صدمته سيارة نقل مسرعة في قرية الحسينات، بمركز أبوتشت وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوتشت المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.