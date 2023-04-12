تجدد أمطار الإسكندرية فجرا.. وتحذيرات من تبعاتها: «تصل إلى رعد وبرق»

تجددت أمطار الإسكندرية فجر اليوم الأربعاء، لتستمر الأجواء الشتوية شديدة الصعوبة، في ظل استمرار سوء الأحوال الجوية، التي يصاحبها انخفاض درجات الحرارة مع سرعة رياح شديدة، وارتفاع في الأمواج.

وتجددت أمطار الإسكندرية في أحياء المنتزه أول وثان، ومن المتوقع ازدياد شدتها مع تقدم الوقت، حيث تصل إلى رعدية ويصاحبها برق في السماء.

توقعات أمطار الإسكندرية اليوم

جاء ذلك في ظل تكاثر السحب الركامية على ساحل البحر المتوسط، حيث تتقدم إلى شمال المحافظة خلال الساعات القادمة، يصاحبها تجدد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وقد تصل إلى رعدية، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن أمطار الإسكندرية اليوم.

تحذير بعدم النزول مع طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الإسكندرية اليوم، فإنه طقسا باردا صباحًا معتدلا نهارًا، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 40 إلى 50%.

توقعات أمطار الإسكندرية اليوم أصبحت حقيقة مع فجر اليوم، جعلت محافظة الإسكندرية تطالب مواطنيها بالتواجد في المنزل، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

ويصاحب طقس الإسكندرية اليوم، درجات حرارة منخفضة تتمثل في الآتي: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12، مع سرعة رياح تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة.