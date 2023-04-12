مصرع عامل طعنا بسكين في أبو تشت بـ قنا

لقي عامل مصرعه، بطعنات متفرقة بالجسم، في الساعات الأولى من صباح اليوم، في قرية سمهود، التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بوجود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، يفيد بمصرع عامل، إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، خلال مشاجرة مع ابنه في قرية سمهود بمركز أبوتشت.

على الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع «علي. ر.ا» 60 عامًا، إثر إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، في قرية سمهود بمركز أبوتشت، وتبين أن نجله مريض بمرض نفسي، هو من قتله، وجرى القبض عليه.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت، بواسطة سيارة إسعاف قنا.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

عقوبة القاتل

وقال خالد محمد المحامي لدى محاكم قنا، إنه وفق المادة الثانية من قانون العقوبات الجنائية، القاتل قد يواجه عقوبة الإعدام في حالة إثبات الجريمة عليه.