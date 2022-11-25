حبس عامل طعن صديقه لرفضه إقراضه المال في عين شمس.. وقانوني يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص بتهمة اعتدائه على آخر باستخدام سلاح أبيض والاستيلاء منه على مبلغ مالي، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وأمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط مكان الحادث.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها منطقة عين شمس بالقاهرة، فكانت بدايتها عندما وردت إشارة إلى رجال الشرطة بمنطقة عين شمس من أحد المستشفيات تفيد باستقبالها عاملا مصابا بجروح بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

وعقب انتقال رجال الشرطة وبسؤال المجنى عليه اتهم صديقه بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض والاستيلاء منه على مبلغ مالى، محدثاً إصابته المنوه عنها لرفضه إقراض المشكو في حقه المبلغ المالى، وضبطه رجال الشرطة وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة ومبلغ مالى، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة واعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة المقررة، فقد أوضح أحمد داود، المحامي بالنقض، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن القانون حدد عقوبة المتهمين بشأن كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية، مدة تزيد على عشرين يوما، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه، وفي حالة صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.