مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20.. نجوم كرة القدم في مواجهة فريق المزاريطة

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20، العديد من الأحداث الكوميدية، خاصة بعد تكوين حزلقوم ويجسد دوره أحمد مكي، فريق كرة قدم من أهالي المزاريطة.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20

وكون حزلقوم خلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 20، فريقًا لكرة القدم من أهالي المزاريطة، ودربهم الدكتور ربيع، ويجسد دوره الفنان بيومي فؤاد، كونه المدير الفني والطبيب المعالج أيضًا، على المشاركة في مباراة كرة قدم ضد فريق فاروق سماحة منافس حزلقوم، الذي راهنه على التنازل عن المزاريطة إذا خسر المباراة.

وشهدت المباراة انضمام نجوم الكرة مثل بركات وجدو ومحمد زيدان وكابتن موسى وكابتن سيد، إلى الملعب، ليتلقى فريق المزاريطة هزيمة ساحقة ويخسر حزلقوم الرهان.

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي

مسلسل الكبير أوي 7 بطولة أحمد مكي، ضم هذا العام عددًا من ضيوف الشرف، كان أبرزهم الراقصة البرازيلية لورديانا التي ظهرت في أولى حلقات المسلسل في دور عروسة الكبير في الحلم، والفنانة نور اللبنانية التي تقدم دور جميلة استشارية العلاقات الزوجية، محمد توب الذي لعب دور الشخص الذي عاكس مربوحة.