مسلسل ضرب نار الحلقة 20.. مهرة تكتشف إدمان شقيقها وجابر يقتل رعد

شهدت الحلقة الـ20 من مسلسل «ضرب نار» الذي يؤدي بطولته الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان ماجد المصري، ويعرض على قناة ON، بالتزامن مع عرضه على watch it، أحداث مثيرة، بعدما اكتشفت مهرة أن شقيقها يدمن المخدرات، ويسرق شقيقتها الأخرى، وتشاجرت معه فدفعها على الأرض، ما أدى إلى سقوط الحمل الذي كان في بطنها من زوجها زيدان.

مسلسل ضرب نار الحلقة 20

وخلال مسلسل ضرب نار الحلقة 20، ضبط جابر الكوماندا شخصا يراقبه بتكليف من رعد، أثناء استلامه للسلاح، وتمكن جابر من الإمساك برعد وقتل رجاله وقتل رعد نفسه، أمام أنور الزيات الذي يؤدي دوره الفنان أحمد بدير، رغم أنه أمره باطلاق سراحه.

مسلسل ضرب نار الحلقة 20

مسلسل ضرب نار الحلقة 20 من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.