مسلسل ضرب نار الحلقة 20.. جابر الكوماندا يقتل رجال رعد ومهرة تسقط الحمل

انطلقت منذ قليل، الحلقة الـ 20 من مسلسل «ضرب نار» الذي يؤدي بطولته الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان ماجد المصري، ويعرض على قناة ON، بالتزامن مع عرضه على watch it، بقضاء زيدان ليلته في مكتبه بسبب غضبه مما فعلته مهرة، التي تتناول حبوب منع الحمل حتى لا تنجب منه.

وضبط جابر الكوماندا شخصا يراقبه بتكليف من رعد في أثناء استلام جابر الكوماندا للسلاح، وتمكن جابر من الإمساك برعد وقتل رجاله.

وتفاجأ زيدان بأن مهرة كانت حاملا في الشهر الأول، وسقطت بسبب وقوعها على الأرض حينما دفعها شقيقها المدمن.

مسلسل ضرب نار الحلقة 20

مسلسل ضرب نار من بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.