يبحث الكثيرون عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار خاصة من فاتهم العرض الأول، وذلك بعد الأحداث التي شهدتها الحلقة الـ20 من مسلسل «ضرب نار» الذي يؤدي بطولته الفنان أحمد العوضي، والفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان ماجد المصري، ويعرض على قناة ON، بالتزامن مع عرضه على watch it.

واكتشفت مهرة أن شقيقها مدمنا للمخدرات، ويسرق شقيقتها الأخرى وتشاجرت معه، فدفعها على الأرض وتسبب في سقوط الحمل الذي كان في بطنها من زوجها زيدان، وضبط جابر الكوماندا شخصا يراقبه بتكليف من رعد في أثناء استلام جابر الكوماندا للسلاح، وتمكن جابر من الإمساك برعد، وقتل رجاله وقتل رعد نفسه، أمام أنور الزيات، الذي يؤدي دوره الفنان أحمد بدير رغم أنه أمره باطلاق سراحه.

موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة on

أما عن موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة on فالإعادة الأولى الساعة 1:45 صباح اليوم التالي، بينما الإعادة الثانية الساعة 8:45 صباحًا حصريًا عبر قناة On والعرض الأول يكون في تمام الساعة الـ10 مساءً، بالتزامن مع عرضه عبر منصة WATCH IT الإلكترونية.

وبعد معرفة موعد إعادة مسلسل ضرب نار على قناة on بقي أن تعرف أن المسلسل من بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ماجد المصري، هدى الإتربي، سهير المرشدي، دنيا المصري، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبدالله، تيسير عبدالعزيز، تامر مجدي وآخرين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري وإنتاج شركة سينرجي.