يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم الأربعاء، وذلك بعد الأحداث المهمة التي شهدها حيث حدثت مواجهة بين «راوية» التي تؤدي دورها مي عز الدين، و«رشاد» الذي يؤدي دوره فتحي عبدالوهاب، بعد أن اشتكت إحدى السيدات من طرد رشاد لها ولابنها من محلهما، بسبب عجزهما عن دفع الإيجار، وتخبره بأنها أمرت بعودتهما من جديد وإعطائهما فرصة للدفع في وقت لاحق.

فيما يواصل طه القماش الذي يؤدي دوره الفنان أمير كرارة طريقته الجديدة في تجارة بيع الأقمشة، عن طريق شراء الملابس المستعملة بعد فرزها وإعادة تجهيزها لتصبح مثل الجديدة، ومن ثم طلب المساعدة من «رشدي» أحد المسؤولين في القصر الملكي وصديق جده، الذي تدخل لمساعدته على توسيع تجارته، ونجح «طه» في الاتفاق على طلبية جديدة من القماش ليبدأ في تنشيط حركة البيع والشراء لتجارته في القماش.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم الأربعاء

أما عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم الأربعاء فإن المسلسل يُذاع يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم الأربعاء

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم الأربعاء فبقي أن تعرف أن المسلسل من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.