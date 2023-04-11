مسلسل كشف مستعجل الحلقة 5.. وصلة غناء بين محمد لطفي وهنادي مهنا

انتهت الحلقة الخامسة من مسلسل كشف مستعجل، بأحداث مثيرة للجدل، إذ فقد سهام الذي يجسد دوره محمد عبد الرحمن، الحقيبة التي قتل يوسف ويلعب دوره مصطفى خاطر، من أجلها عصابة، ووقعت الحقيبة في قبضة الشرطة، مما تسبب في تعرض يوسف لأذى كبير من الأشخاص الذين يعمل لديهم، خاصة مودي الجزاز ويؤدي دوره محمد لطفي، صاحب المطعم الذي يعمل فيه وشريكه.

أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الخامسة

وضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الخامسة، يذهب مودي الجزار إلى المطعم ليساوم يوسف على الحقيبة ويعرف تفاصيلها، ليخبره يوسف بأنها غير موجودة مما يثير غضبه، ليقرر الانتقام منه عبر خطيبته عاليا وتؤدي دورها هنادي مهنا، وقرر التعرف عليها في أثناء تواجدها في المطعم، وحكى لها عن ذكرياته وأنه كان مغنيًا مشهورًا، وهو ما دفعهما للاشتراك في وصلة غناء معًا.

قصة مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، ملىء بالإثارة والتشويق كونه يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد، ويتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته: مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبوذكرى.