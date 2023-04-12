ملخص الحلقة 5 من مسلسل كشف مستعجل.. مصطفى خاطر يعيش مع قطيع من القرود

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل كشف مستعجل، مفارقات غريبة، وبدأت بجريمة جديدة ارتكبها يوسف «مصطفى خاطر» والدكتور سهام أبو الرجال «محمد عبد الرحمن»، إذ تصدى يوسف لـ4 أشخاص يحملون حقيبة أموال، واستطاع تصفيتهم جميعًا بالأعيرة النارية، وتحرك سهام بسيارته مسرعا، وترك يوسف يلاقي مصيره مع العصابة التي احتجزته، وجعلته يعيش مع قطيع من القرود.

واحتجزت عصابة سعيد نانسيو للقرود يوسف، وطالب الأخير، الدكتور سهام بإحضار الحقيبة التي قُتل بسببها 4 أشخاص، إلا أنّ سهام لم يحضر الحقيبة، كونه نسيها في تاكسي استقله عقب تعطل السيارة خاصتهم، فهدده «نسانيسو» بقتل صديقه أو يحضرها، وعلى الفور سمع سهام أبو الرجال صوت طلقات أعيرة نارية جعلته يتقن أن «نسانيسو» قتل صديقه، فحزن وراح إلى عائلة يخبرهم بهذا الخبر، لكن العائلة بدا عليها الاستغراب ولم تصدق.

ملخص الحلقة الخامسة من مسلسل كشف مستعجل

وضمن أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الخامسة، تعرض يوسف لأذى كبير لصالح الأشخاص الذي يعمل لديهم، خاصة مودي الجزاز «محمد لطفي»، صاحب المطعم الذي يعمل فيه وشريكه، عقب ضياع الشنطة التي قتل من أجل الحصول عليها 4 أشخاص، فقد ساوم الجزاز يوسف على الشنطة، ليخبره يوسف بأنها غير موجودة، وهو ما يثير غضبه، إلا أنه لا يجد حلا لعدم قدرته على يوسف، فيدخل له من ثغرة عاليا- هناي مهنا- خطيبته الذي دعاه على عشاء في المطعم، وتعرف عليها، وحكى لها عن ذكرياته، وأنه كان مغنيا مشهورا، وهو ما دفعهم للاشتراك في وصلة غناء معًا.

قصة مسلسل كشف مستعجل

مسلسل كشف مستعجل أحد الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، مليئًا بالإثارة والتشويق يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد، وينكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته: مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن، هنادي مهنا، وإلهام وجدي، وميمي جمال، وأشرف عبدالغفور، وليلى عز العرب، ومحمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.