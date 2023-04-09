الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة شيخ معهد بـ«أزهر القليوبية»

تغلق الإدارة المركزية للأزه في القليوبية يوم الثلاثاء المقبل، باب التقديم لوظيفة شيخ معهد في 6 معاهد بالمحافظة، حيث من المقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل هذه الوظائف عقب انتهاء التقديم.

«الوطن» تستعرض شروط وأوراق التقديم لوظائف شيوخ المعاهد الشاغرة بالمعاهد الازهرية التابعة لمنطقة القليوبية الأزهرية وذلك قبل غلق باب التقدم الثلاثاء المقبل.

وظائف شيوخ المعاهد الشاغرة بأزهر القليوبية

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر في القليوبية في بيان لها أن الوظائف الشاغرة لشيوخ المعاهد المتاح التقدم عليها والتي من المقرر أن يتم غلق باب التقدم لها الثلاثاء المقبل 11 أبريل الجاري هي:

فتيات كفر شكر الإعدادي الثانوي في إدارة كفرشكر التعليمية

الدير الابتدائي إدارة طوخ

دندنا الابتدائي إدارة طوخ

نوب طحا الابتدائي إدارة شبين القناطر

طحلة الابتدائى بنها التعليمية

كفر حمزة الابتدائي الخانكة التعليمية

شروط التقديم لوظيفة شيخ معهد بأزهر القليوبية

ووفق بيان الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية فإن شروط التقديم لوظيفة شيخ معهد بالمعاهد الشاغرة كالتالي:

أن يكون حاصلا على مؤهل عال أزهري تربوي مناسب.

أن يكون حاصلا على إجازة التأهيل التربوي بالنسبة للحاصلين على المؤهلات غير التربوية.

أن يكون حاصلا على وظيفة معلم أول (أ) على الأقل.

الحصول على تقرير أداء بمرتبة فوق المتوسط 75 إلى 90 على الأقل في العامين السابقين.

أن يكون قد أمضى خمس سنوات على الأقل في ممارس العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى طبقا لبطاقة الوصف.

ألا يكون محالا للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل.

ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها.

أن يكون على رأس العمل.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظيفة شيخ معهد أزهري بالقليوبية

طلب مستوف البيانات.

صورة من خطاب اجتياز الكادر.

صورة من بطاقة الرقم القومي.

بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها.

صورة من مباشرة العمل.