تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل الحلقة السادسة اليوم

مسلسل كشف مستعجل بدأ عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول تورط دكتور نفسي مع مجرم محترف، ومن خلال الاحداث يسعى الدكتور النفسي إلى كشف غموض الجرائم التي تورط فيها مريضه يوسف، إلا أنَّه يكتشف خلال الأحداث أنه قد تورط معه في جرائمه، خاصة بعد ظهور شخصية الجزار رئيس العصابة ومطاردته لـ يوسف بسبب حقيبة نقود.

وفي نفس السياق، يسعى يوسف لإنهاء خطبة شقيقته علياء من يوسف المجرم، حيث يكون أن يؤكّد لأسرته أنه ليس ملائمًا، ويجب أن تنتهي هذه الخطبة، إلا أن علياء تظل متمسكة بيوسف الذي يساندها خاصة في عملها بالمسرح، وذلك ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل كشف مستعجل.

كشف مستعجل عبر dmc

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناة HD.

يعرض كشف مستعجل يوميًا الساعة 11.30 مساءً.

مسلسل كشف مستعجل عبر الحياة

القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12207.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

يعرض كشف مستعجل يوميًا الساعة 9.30 مساءً.