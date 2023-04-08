أﺣداث ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل اﻟﺣﻠﻘﺔ الأولى ﺑطوﻟﺔ ھنادي مھنا ومصطفى خاطر

أحداث شيقة ومفارقات غريبة مثيرة للضحك، تضمنها مسلسل كشف مستعل اﻟﺣﻠﻘﺔ الأولى ﺑطوﻟﺔ ھنادي مھنا ومصطفى خاطر، مساء أمس، وتعاد اليوم في تمام الساعة 1.30 ظهرا على قناة دي إم سي، وتعرض الحلقة الجديدة التي ينتظرها الجمهور على قناة الحياة في تمام الساعة 9: 30 مساءا، حيث بدأ عرض المسلسل في النصف الثاني من شهر رمضان، ويستمر لمدة 15 يوما فقط.

وتضمنت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل كشف مستعجل، محاولة يوسف، الذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى خاطر، التغلب على مشاكله العصبية والنفسية، عن طريق طبيب نفسي أجبره على علاجه وتهديده بالقتل إن لم يفعل ذلك ويعالجه، وذلك بعدما اعترف أمامه بارتكاب العديد من الجرائم التي لم تكتشف بعد.

أحداث مسلسل كشف مستعجل الحلقة الأولى

وتحدث «يوسف» عن مشاكله مع زوجته التي طلقها بسبب عصبيتها الزائدة إثر الحمل، وتسببت فى فراغ كبير في حياته أحدث له مشاكل زادت من عصبيته، إلى أن التقى المطربة الشابة هنادي مهنا «عالية»، فأعجب بها وأحبها وأصبح واحدا من أشد المتابعين لحفلاتها أينما كانت «ألتراس عاليا».

وخلال أول جلسة مع الطبيب النفسي سهام أبو الرجال، ويجسد دوره محمد عبدالرحمن، في مسلسل كف مستعجل الحلقة الأولى، اعترف يوسف بكل شيء فعله في حياته وسبب له مشاكله، فأصبح كتبا مفتوحا أمام الطبيب، وهو ما دفعه أن يعرف كل شيء عن حياة الدكتور سهام الذي يعالجه، ليتمكن من تهديده إذا قرر أن يبوح بأسراره لأحد.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض مسلسل كشف مستعجل

ويُعرض مسلسل كشف مستعجل على قناة DMC، اليوم، في تمام الساعة 11:30 مساءً يوميًا، ويعاد الساعة 8.30 صباحا.

كما يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة الحياة، يوميا في تمام 9:30 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحا، و1.30 ظهرا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل كشف مستعجل

يعرض مسلسل كشف مستعجل عبر قناة دي إم سي وترددها كالتالي:

التردد: 12092.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الاستقطاب: رأسي.

كما يعرض المسلسل عبر قتاة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ مصطفي خاطر

تدور قصة مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، لكشف غموض بعض جرائم تورط فيها الفنان مصطفى خاطر، الذي يجسد شخصية يوسف، واشتهر الفنان مصطفى خاطر بأعماله الكوميدية الخفيفة منذ بدايته فى المسرح.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل كشف مستعجل ﺑطوﻟﺔ ھنادي مھنا

يعد مسلسل كشف مستعجل مليئًا بالإثارة والتشويق، وهي النوعية الخفيفة من الأعمال الدرامية التي تعتبر الأقرب للجمهور، فهو أول عمل درامي كوميدي يناقش الجريمة بطريقة كوميدية، ولاقت قصة المسلسل في أثناء عرضه على منصة WATCH IT الإلكترونية، إقبالًا من الجمهور، في ظل المفارقات الغريبة والكوميدية المقدمة في شكل جديد، وتجسد في الفنانة هنادي مهنا دور جديد فيه حيث تعلب دور مطربة تحاول الشهرة.

أحداث وقصة مسلسل كشف مستعجل

تدور أحداث وقصة مسلسل كشف مستعجل في إطار لايت كوميدي، لكشف غموض بعض الجرائم، التي يتورط بها أبطال العمل ممزوجة بمواقف كوميدية ومفاجآت غير متوقعة، حيث يتورط الفنان مصطفى خاطر في العديد من الجرائم، الذي يجسد شخصية يوسف، ويخضع للعلاج النفسي لدي الدكتور سهام أبو الرجال- محمد عد الرحمن-، وتلعب الفنانة هنادي مهنا دور البطولة، وتجسد شخصية عاليا الفتاة الطموحة التي تعمل في مجال الطرب والغناء وتحاول جمع الأموال طوال الوقت لتحقيق حلمها بأن تصبح مطربة مشهورة.