الشخصية الوطنية وقيمة الوطن وفعاليات فنية للأطفال في معرض فيصل للكتاب

يشهد معرض فيصل للكتاب، بدورته الـ11، عقب افتتاح أبوابه للجمهور في الثامنة مساء اليوم الاثنين، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام على هامشه.

فعاليات متنوعة في معرض فيصل للكتاب

وتقام ندوة دينية بعنوان «الشخصية الوطنية وقيمة الوطن»، يشارك فيها الشيخ محمد عبدالعال إمام مسجد مصطفى محمود، ويديرها مروان حماد.

ويقدم البيت الفني للفنون الشعبية فقرات للسيرك القومي، كما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة على هامش المعرض، عرض لكورال مركز ثقافة الجيزة.

وتعقد على هامش المعرض، مجموعة من الورش للأطفال من بينها ورش إعادة تدوير، وورش كورشيه، ورسم وتلوين، وقص ولصق، ورسوم الأطفال، وورش حكي، وتعليم فنون الطفل، إلى جانب معرض حرف فنية، ومحاضرات عن الحرف الفنية.

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، افتتحا مساء أمس الأحد، فعاليات الدورة الحادية عشر لمعرض فيصل للكتاب، الذي تُنظمه هيئة الكتاب بأرضها في منطقة الطالبية بحي فيصل، خلال الفترة من 2 حتى 12 أبريل الجاري، بمشاركة أكثر من 30 دار نشر، وعدد من قطاعات الوزارة.

ويُقدم المعرض، تخفيضات تصل إلى 50% على عدد من إصدارات الكتب، وذلك ضمن مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تتراوح أسعارها بين جنيه حتى 20 جنيهًا، وتستهدف قطاع عريض من الجمهور المصري، باقتناء الكتب بتكلفة منخفضة.