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تدريب مجاني من «الهجرة» للمهندسين والمهندسات.. ينتهي بفرصة عمل

كتب:

منة عبده
09:34 ص | الأربعاء 12 أبريل 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن برنامج تدريبي جديد، للمهندسين والمهندسات، ضمن النسخة الرابعة من برنامج «التدريب من أجل التوظيف»، في إطار خطة الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها، وتوفير فرص آمنة للشباب. 

إتاحة فرصة عمل في إحدى الشركات أو المصانع في مصر

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، تفاصيل البرنامج، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتضمن: «فرصة هايلة للمهندسين والمهندسات، يقدم المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج النسخة الرابعة من برنامج التدريب من أجل التوظيف، ويوفر برامج تدريبية للمهندسين والمهندسات في مجالين، مهندس/ة تصميم وإنتاج، مهندس/ة أوتوميشن وتحكم». 

وأضاف المركز المصري الألماني: «التدريب يتمّ تنفيذه من خلال شركة سيمنز إنرجي ويبدأ يوم 7 مايو ومدته 6 أسابيع وينتهي بفرصة عمل في إحدى الشركات أو المصانع في مصر».

وعن طريقة التقديم، أوضح المركز: «كل اللي هتحتاجوا تعملوه إنكم تكلمونا عشان تقدموا في البرنامج التدريبي وتعملوا تقييم وبعد كده لو اتقبلتوا هتدخلوا البرنامج التدريبي المكون من 6 كورسات عملي متخصصة من سيمنز إنرجي هتتعلموا فيها كل اللي هتحتاجوه عشان تبقوا متمكنين في مجالاتكم».

مميزات البرنامج

- البرنامج التدريبي يضمن فرص للتعيين عند اكتمال فتره التدريب واجتياز المقابلات الشخصية للشركات.

- يغطي المركز تكاليف التدريب بالكامل.

- صرف مرتبات شهرية مجزية عند التوظيف.

مدة التدريب:

- 6 أسابيع.

- من الأحد إلى الخميس من الساعة 9 صباحًا للساعة 3 عصرًا.

متطلبات برنامج التدريب:

- شهادة بكالوريوس في تخصص مجال التدريب.

- اجتياز كل الكورسات في البرنامج.

- نسبة الحضور المقررة.

- الموقف من الخدمة العسكرية للشباب.  

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.